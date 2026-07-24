Juventus, ecco il giustiziere dell’Italia: costa solo 15 milioni

Caccia al nuovo centravanti in casa Juve: spunta un’altra pista di mercato per la dirigenza bianconera

La Juventus ha individuato in Kolo Muani il centravanti ideale per Spalletti e continua nel pressing per ottenere il via libera da parte del Paris Saint-Germain.

Oltre al francese è calda anche la trattativa con il Parma per Pellegrino, mentre rimane molto complicata un’apertura per un ritorno alla Continassa di Vlahovic. Nel frattempo la dirigenza bianconera tiene vive altre piste e l’ultima porta a Ermedin Demirovic, giustiziere dell’Italia con la maglia della Bosnia nel playoff Mondiale che ha sancito l’eliminazione degli Azzurri.

Calciomercato Juve, torna di moda Demirovic per l’attacco

Il 28enne attaccante potrebbe liberarsi dallo Stoccarda questa estate a un prezzo contenuto e rappresenterebbe un’opportunità di mercato anche per la Juve, che lo aveva sondato già nella finestra di gennaio.

La società tedesca valuterebbe infatti la cessione di Demirovic per 15-20 milioni di euro: oltre ai bianconeri, il nazionale bosniaco ha attirato anche le attenzioni di Fenerbahce e Leeds come riporta ‘Sky Deutschland’. Lo Stoccarda vorrebbe fare cassa dalla cessione del classe ’98 e come spiegato in precedenza il profilo di Demirovic sarebbe tenuto in considerazione dalla Juventus.

Il centravanti è sotto contratto fino al 2028 con il club di Bundesliga e nell’ultima stagione ha messo a referto 15 reti e 5 assist in tutte le competizioni.