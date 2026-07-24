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Lega galeotta: Carnevali lavora sul triplo colpo per la Juventus | CM

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Il nuovo Ceo alla prima assemblea da dirigente bianconero: le trame di mercato con i colleghi Fenucci e Cherubini

Portiere e centravanti: la Juventus insiste e non molla la presa per il ‘Dibu’ Martinez e Kolo Muani. Il nazionale argentino e il francese sono gli obiettivi prioritari da tempo della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali a margine dell’assemblea di Lega – Foto Calciomercato.it

Il nuovo Ceo Carnevali non si arrende, anche se al momento la quadra non c’è rispettivamente con Aston Villa e Paris Saint-Germain nonostante il via libera dei due giocatori. La Juve prossimamente formulerà una nuova offerta per entrambi e allo stesso tempo non perde di vista le altre piste.

Come ad esempio Suzuki tra i pali, con il portiere nipponico che è rientrato nei discorsi con il Parma per Pellegrino. 

Calciomercato Juve, gli intrecci con Parma e Bologna 

Giovedì pomeriggio l’Ad ducale Cherubini e Carnevali erano entrambi presenti per l’assemblea di Lega: possibile a margine anche una ’chiacchierata’ per i due gioielli della squadra emiliana. 

Pellegrino, le ultime sul futuro
Mateo Pellegrino, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus per Pellegrino ha intenzione di mettere sul tavolo un prestito oneroso con obbligo di riscatto (fissato alla qualificazione in Europa), complessivamente per un’operazione non superiore ai 25 milioni di euro. Il Parma invece chiede almeno 30 milioni, così come per il cartellino di Suzuki.

Non sono sfuggiti alle telecamere, inoltre, i sorrisi e gli abbracci tra lo stesso Carnevali e il collega del Bologna Fenucci al termine dell’assemblea. All’uscita della sede della Lega i due si sono intrattenuti per un breve scambio di battute come documentato dall’inviato di Calciomercato.it. Chissà che nei discorsi non sia finito Lucumì, obiettivo caldo per la retroguardia della ‘Vecchia Signora’. 

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