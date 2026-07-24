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Guardiola dice no alla Nazionale italiana: chi è in pole per il ruolo di ct

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Aggiornamenti importantissimi in casa azzurra dopo il rifiuto dell’ex allenatore del Manchester City.

Niente da fare. Non sarà Pep Guardiola a prendere il posto di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana: Paolo Maldini e Leonardo ci hanno provato fino alla fine con un blitz in Spagna, ma l’ex allenatore del Mancheser City avrebbe deciso di declinare definitivamente la proposta della Figc con un messaggio inequivocabile: “No grazie, ma non me la sento”.

Pep Guardiola durante una partita del Manchester City
Guardiola (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A questo punto, restano in corso per il ruolo di commissario tecnico tre nomi: Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Proprio quest’ultimo – secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione – sarebbe il grande favorito per guidare gli azzurri: ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma il matrimonio tra Pirlo e la Nazionale italiana di calcio sembra davvero destinato a concretizzarsi. È la scelta giusta secondo voi o virereste su un altro profilo?

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