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Parma su Camarda e Comotto, idea prestito per i due giovani rossoneri

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Il Parma ha messo nel mirino sia Camarda che Comotto con i ducali pronti a fare un tentativo per i due giovani.

Francesco Camarda
Camarda e Comotto nel mirino del Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rinnovati i contratti con il Milan, per Camarda e Comotto è tempo di pensare al futuro insieme alla società rossonera che dovrà capire quale sarà il destino migliore per i due giovani.

Secondo quanto affermato da Sportmediaset sui due talenti rossoneri ci sarebbe il Parma, pronto a chiedere in prestito i due talenti. Fondamentale sarà il parere di Ruben Amorim che, prima di dare l’ok alla cessione dei calciatori presenti in rosa vuole prima valutarli attentamente per capire se possano essere o meno utili alla causa.

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