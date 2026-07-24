Parma su Camarda e Comotto, idea prestito per i due giovani rossoneri

Il Parma ha messo nel mirino sia Camarda che Comotto con i ducali pronti a fare un tentativo per i due giovani.
Rinnovati i contratti con il Milan, per Camarda e Comotto è tempo di pensare al futuro insieme alla società rossonera che dovrà capire quale sarà il destino migliore per i due giovani.
Secondo quanto affermato da Sportmediaset sui due talenti rossoneri ci sarebbe il Parma, pronto a chiedere in prestito i due talenti. Fondamentale sarà il parere di Ruben Amorim che, prima di dare l’ok alla cessione dei calciatori presenti in rosa vuole prima valutarli attentamente per capire se possano essere o meno utili alla causa.