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Milan, novità sul futuro di Fofana: doppio assalto al centrocampista | CM

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Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere lontano dal Milan. Il centrocampista francese è infatti uno dei nomi più caldi del mercato rossonero e, oltre al concreto interesse del Besiktas, secondo le informazioni di Calciomercato.it nelle ultime ore è finito anche nel mirino di due club della Saudi Pro League: Al Ittihad e Al Nassr.

Youssouf Fofana
Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un doppio corteggiamento che potrebbe cambiare gli scenari per il mediano francese classe 1999, sul quale il nuovo tecnico Amorim sta facendo delle valutazione con la società.

Il Besiktas resta il club che ha mosso i passi più concreti, monitorando da vicino la situazione del giocatore e valutando la possibilità di presentare un’offerta nelle prossime settimane. Il Milan, dal canto suo, non considera Fofana incedibile e sarebbe disposto ad ascoltare proposte ritenute congrue, con una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La speranza in casa rossonera è che anche l’interesse dall’Arabia Saudita si faccia concreto e porti ad un’asta al rialzo. Staremo a vedere.

Maurizio Russo

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