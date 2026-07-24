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Grattacapo Leao per il Milan: vuole andare via, ma non ci sono offerte

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Rafael Leao ha più volte affermato di voler salutare il Milan durante questa estate per tentare l’avventura in una squadra inglese o spagnola in carriera.

Leao
Leao verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a opporsi alla partenza del classe 1999, giunto ormai al termine del suo ciclo in rossonero. Mancano, però, le offerte per il calciatore per il quale si sono fatte avanti solamente squadre turche con Galatasaray e Fenerbahce che sono pronti a presentare un’offerta ai rossoneri.

Dall’Inghilterra c’è stato solamente un sondaggio da parte dell’Aston Villa, ma nulla di concreto. Il portoghese si aggregherà al ritiro con l’opzione relativa alla permanenza che prende sempre più piede nel caso in cui non dovessero esserci offerte concrete.

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