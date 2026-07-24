Estupinan-Aston Villa: Amorim frena la cessione, il motivo

Ruben Amorim ha bloccato la cessione di Pervis Estupinan all’Aston Villa con l’allenatore portoghese che vorrebbe valutare l’esterno sinistro prima di dare l’ok alla sua partenza.
Stando a quanto affermato da TuttoSport, Ruben Amorim vorrebbe prima valutare bene il calciatore prima di dare l’ok alla sua partenza. Il club meneghino sarebbe pronto a dare l’ok alla sua partenza per una somma attorno ai 16 milioni di euro, ma l’allenatore portoghese potrebbe chiedere la sua permanenza.
Una decisione definitiva verrà presa prima della fine di luglio, per dare la possibilità alla squadra mercato di trovare un eventuale sostituto in sede di mercato.