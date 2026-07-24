Savona può tornare in Serie A, Giuntoli vuole portarlo all’Atalanta

Nicolò Savona potrebbe tornare in Serie A durante l’estate con l’Atalanta che sta pensando all’acquisto dell’esterno nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Bellanova.
Prosegue il lavoro di Cristiano Giuntoli per rinforzare l’Atalanta con il direttore sportivo che sta pensando a Nicolò Savona, esterno avuto a disposizione durante il periodo passato alla Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l’esterno, ora al Nottingham Forest, il terzino classe 2003 potrebbe salutare l’Inghilterra per far ritorno in Serie A.
L’Atalanta, per arrivare all’acquisto dell’ex calciatore della Juventus, dovrà prima cedere Raoul Bellanova che piace a diverse squadre, dal Napoli alla Fiorentina.