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Kessie-Juve, affare caldissimo: cifre e dettagli

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L’ex Atalanta e Milan è il principale obiettivo dei bianconeri per il centrocampo a disposizione di Spalletti. 

I nomi che continuano ad essere accostati al centrocampo della Juventus sono diversi, ma il prescelto rimane senza ombra di dubbio Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano classe ’96, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli, piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale e, dunque, ora la società di corso Galileo Ferraris è pronta ad affondare il colpo decisivo.

Kesssie esulta con la maglia della Costa d'Avorio
Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, la Juve starebbe accelerando in queste ore per convincere Kessie: sul tavolo è pronto un contratto triennale da 4,5 milioni a stagione e l’ultima parola spetterà proprio all’ex Atalanta e Milan che, fin qui, ha rifiutato qualsiasi destinazione e dato priorità ai bianconeri.

Juve, dunque, molto attiva sul mercato e pronta a regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione: salvo clamorosi colpi di scena, sarà proprio Kessie a rinforzare la mediana della Vecchia Signora.

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