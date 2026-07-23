Meret nella lista della Juventus per la porta, nuova idea bianconera | CM

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e, tra i vari nomi valutati dai bianconeri, spunta anche quello di Alex Meret.
Luciano Spalletti ha chiesto l’acquisto di un nuovo portiere alla dirigenza della Juventus con il club che sta provando ad accontentarlo sondando diverse piste in queste ultime settimane.
Appare complicato arrivare a Emiliano Martinez per via delle richieste dell’Aston Villa, mentre si continua a monitorare la situazione riguardante Guglielmo Vicario che potrebbe essere in uscita dal Tottenham. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe quello di Alex Meret.
Il portiere del Napoli ha vissuto una stagione da comprimario in azzurro con Milinkovic-Savic che spesso è stato scelto da Antonio Conte come titolare. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe cambiare le carte in tavola, ma gli azzurri appaiono pronti a valutare un’eventuale offerta per il portiere ex Udinese.