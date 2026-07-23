Milan, l’esplosione di Kostic cambia il mercato: ok alla cessione eccellente

Un dato positivo della prima parte di stagione del Milan è sicuramente il rendimento di Andrej Kostic in casa rossonera in questi primi giorni di allenamenti.

L’attaccante serbo sta ben figurando agli ordini di Ruben Amorim e per lui appare sempre più lontana la “retrocessione” nel Milan Futuro. Le idee della squadra rossonera, infatti, erano quelle di inserire gradualmente il giocatore nella prima squadra, dandogli spazio alla corte di Navarro.

Kostic sta facendo molto bene in rossonero e Amorim sta valutando di tenerlo nella rosa della prima squadra andandosi a dividere con Francesco Camarda il ruolo di vice Gonçalo Ramos in attacco. Il giocatore, infatti, piace molto al tecnico portoghese che potrebbe dare l’ok alla partenza di Santiago Gimenez, finito nel mirino della Lazio.