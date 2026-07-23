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Nazionale, Maldini svela: “Contattato anche Ancelotti”

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Giornata chiave sul futuro della nazionale italiana con le parole di Maldini, Malagò e Leonardo per quello che riguarda il CT.

Paolo Maldini
Nazionale, le parole di Maldini sul CT (Ansa Foto) – calciomercato.it

Maldini sul prossimo Ct della Nazionale: “Voi avete individuato un nome e quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi come Guardiola. Non possiamo nascondere che prima avevamo parlato anche con Ancelotti. Siamo partiti dai migliori al mondo e bisognava verificare la disponibilità generale. Realisticamente la scelta arriverà la prossima settimana perché vogliamo scegliere la persona giusta. Il progetto è ambizioso: è un momento difficile, ma quando l’Italia chiama bisogna rispondere”

Malagò: “C’è condivisione totale con Maldini e Leonardo. Parliamo di due vincenti. Il progetto è per i prossimi 6 anni fino agli europei del 2032”.

Leonardo: “Vogliamo un Ct che ragioni come noi, bisogna trovare una sintonia di pensiero tra l’allenatore e la direzione tecnica. Vogliamo creare un unico movimento e rilanciare il calcio italiano”.

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