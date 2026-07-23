Venezia, colpaccio da sogno in attacco: il comunicato ufficiale

Grandissimo affare di mercato per la neopromossa in Serie A: è l’acquisto più costoso della storia del club.

Grandissimo colpo di mercato da parte del Venezia, che ha concluso in queste ore l’affare più costoso della sua storia. La società lagunare, infatti, si è assicurata le prestazioni sportive di un grande attaccante, proveniente dalla Liga.

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams. Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Jamba Academy, l’attaccante nigeriano ha esordito tra i professionisti nel 2018 con il Sogndal IL, in Norvegia, dove ha collezionato 56 presenze realizzando 16 gol e 6 assist. Nella stagione 2021/22 si trasferisce al Lillestrøm SK, con cui totalizza 50 presenze condite da 28 gol e 7 assist, oltre a una presenza nelle qualificazioni di UEFA Europa Conference League e 2 reti in una partita con la seconda squadra. Nell’estate 2023 approda in Francia al Montpellier HSC, dove registra 13 gol e 5 assist in 49 presenze. Nel gennaio 2025 passa al Siviglia FC, club con il quale chiude la sua esperienza con 10 gol e 4 assist in 37 partite complessive. Con la nazionale nigeriana ha collezionato 2 presenze con l’Under 20 e 15 presenze con la nazionale maggiore, con 6 reti all’attivo. Benvenuto in arancioneroverde, Akor“

Adams si trasferisce al Venezia per 16 milioni di euro più altri 6 milioni di bonus, per un totale potenziale di 22 milioni: una cifra record per la storia di questo club!