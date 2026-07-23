Vicario-Juve, ora si può fare davvero: clamorosa decisione del Tottenham

Il portiere della Nazionale italiana si avvicina a grandi passi al ritorno nel campionato di Serie A, tutti i dettagli.

L’affare con l’Aston Villa per Emiliano ‘Dibu’ Martinez non si sblocca e, dunque, in casa Juventus torna caldissima la pista che porta a Guglielmo Vicario. Il 29enne originario di Udinese, a questo punto, è il prescelto per prendere il posto di Di Gregorio e da Londra arrivano buonissime notizie per Spalletti e per i tifosi bianconeri.

Il Tottenham – secondo quanto riferito pochi istanti fa dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe infatti escluso Vicario dal tour prestagionale tra Nuova Zelanda e Australia: un assist importantissimo per Carnevali e Massara, che potrebbero accelerare già nelle prossime ore per regalare a Spalletti il tanto atteso numero 1.

Il calciomercato della Juve stenta a decollare dopo gli acquisti di Ekhator e Celik, ma adesso l’affare Vicario potrebbe entrare davvero nel vivo: seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.