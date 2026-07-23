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Juve, spunta un nome brasiliano per il centrocampo: le cifre

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a regalare a Spalletti un nuovo interprete di centrocampo.

La pista che porta a Franck Kessie rimane calda, ma la Juventus sta seguendo con grande attenzione anche un altro centrocampista. Si tratta di André Luiz Santos Dias, classe 2006 di proprietà del Corinthians di cui si dice un gran bene in patria.

André festeggia coi tifosi del Corinthians
André (Instagram) – Calciomercato.it

Carnevali e Massara avrebbero intenzione di accelerare subito per provare ad anticipare la concorrenza del Fenerbahce: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sport Mediaset’, la società brasiliana chiederebbe 17-18 milioni per il 70% del cartellino di André con il restante 30% che andrebbe trattato con la famiglia del 20enne originario di São Paulo che ne detiene la proprietà.

L’affare si preannuncia, dunque, complesso ma non impossibile: la Juventus vuole provare a tutti i costi a portare in Italia un profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Ci riuscirà secondo voi alla fine?

 

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