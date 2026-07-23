Amorim vuole sfoltire la rosa: triplo addio in arrivo

Dopo i colpi in entrata rappresentati da Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è al lavoro per cercare di rinforzare la propria rosa, ma prima dovrà cedere con Ruben Amorim che ha dato indicazioni chiare sul futuro dei rossoneri.
Ci sono dei calciatori che non sembrano rientrare nei piani del club meneghino con Fofana, Loftus-Cheek ed Estupinan che sono pronti a salutare la squadra.
Il primo a salutare sarà l’esterno della nazionale ecuadoriana, ormai ad un passo dall’Aston Villa. Per Fofana potrebbe arrivare un ritorno in patria con diverse società francesi interessate al suo cartellino, mentre Loftus-Cheek piace molto al Coventry di Frank Lampard. Resta poi da capire quello che sarà il destino di Tomori, finito nel mirino della Juventus che potrebbe fare un tentativo per lui nel caso in cui dovesse essere ceduto Bremer.