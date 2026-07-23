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Inter, cessione in arrivo: può firmare con il Monza

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Le ultimissime in casa nerazzurra in vista della prossima stagione: l’obiettivo di Marotta è quello di sfoltire la rosa. 

Il calciomercato dell’Inter non è ancora entrato nel vivo, ma il tecnico Chivu si aspetta rinforzi importanti in vista della prossima stagione quando i nerazzurri proveranno a difendere lo scudetto conquistato quest’anno e a recitare un ruolo da protagonisti assoluti in Europa.

Massolin ufficiale all'Inter
Massolin (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita con diversi elementi della rosa sul piede di partenza: tra questi c’è ad esempio Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 acquistato lo scorso 2 febbraio per circa 3,5 milioni di euro.

Il presidente Marotta crede tantissimo nel calciatore, ma avrebbe deciso di girarlo in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza prima del grande salto in prima squadra: proprio in quest’ottica, c’è da registrare l’interesse del Monza che starebbe accelerando per prendere il 23enne nato a Moulins.

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