Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pellegrino-Juventus, affare in chiusura: le cifre definitive

Foto dell'autore

La società bianconera è pronta ad accogliere l’attaccante proveniente dal Parma, ecco tutti i dettagli dell’affare. 

A prescindere dall’esito dell’affare con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, la Juventus sta provando a chiudere quello con il Parma per Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino classe 2001 piace tantissimo alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che avrebbe accelerato nuovamente nelle ultimissime ore.

Pellegrino, le ultime sul futuro
Mateo Pellegrino, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

La conferma arriva dal “QS”, secondo cui la trattativa tra Parma e Juve sarebbe ormai ben avviata e potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

L’accordo definitivo potrebbe arrivare per 25 milioni di euro, una cifra più bassa rispetto a quanto detto inizialmente. La Juve, dunque, vede il traguardo per Pellegrino e vuole sistemare gli ultimissimi dettagli prima delle visite mediche del calciatore: salvo clamorosi colpi di scena, l’argentino vestirà la casacca bianconera nel corso della prossima stagione.

8154

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU