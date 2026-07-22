Pellegrino-Juventus, affare in chiusura: le cifre definitive

La società bianconera è pronta ad accogliere l’attaccante proveniente dal Parma, ecco tutti i dettagli dell’affare.

A prescindere dall’esito dell’affare con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, la Juventus sta provando a chiudere quello con il Parma per Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino classe 2001 piace tantissimo alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che avrebbe accelerato nuovamente nelle ultimissime ore.

La conferma arriva dal “QS”, secondo cui la trattativa tra Parma e Juve sarebbe ormai ben avviata e potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

L’accordo definitivo potrebbe arrivare per 25 milioni di euro, una cifra più bassa rispetto a quanto detto inizialmente. La Juve, dunque, vede il traguardo per Pellegrino e vuole sistemare gli ultimissimi dettagli prima delle visite mediche del calciatore: salvo clamorosi colpi di scena, l’argentino vestirà la casacca bianconera nel corso della prossima stagione.