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Romero davanti a Bastoni: l’Inter non è la priorità

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Il difensore argentino vuole lasciare il Tottenham e mette una big europea davanti ai nerazzurri per il futuro

L’Inter sfida il Barcellona, con l’Atletico terzo incomodo. Il ‘Cuti’ Romero è nei desideri dei nerazzurri per il reparto difensivo, ma la concorrenza non manca per l’ex Genoa, Atalanta e Juventus.

Romero, l'Inter sfida il Barcellona
Romero con la maglia dell’Argentina (Ansa) – Calciomercato.it

Anche il Barça infatti sarebbe concretamente sulle tracce di Romero, in uscita dal Tottenham. Il difensore vicecampione del mondo vuole cambiare maglia, malgrado la volontà di De Zerbi di confermarlo nella rosa degli ‘Spurs’.

Sul giocatore si è già mossa l’Inter, che deve fronteggiare però la concorrenza dei campioni di Spagna per il 28enne centrale albiceleste.

Calciomercato Inter, Romero preferisce il Barcellona: le ultime dalla Spagna

Il Tottenham non è intenzionato a lasciare andare a cuor leggero Romero e chiede almeno 50 milioni di euro per il cartellino del difensore.

Cristian Romero, difensore del Tottenham
Cristian Romero, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Il prezzo è un ostacolo per l’Inter, così come l’ingaggio da oltre 7 milioni netti a stagione dell’argentino. I nerazzurri stanno provando così a imbastire un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per provare a portarlo alla corte di Chivu. Romero, inoltre, avrebbe dato la priorità al Barcellona come riporta in Catalogna il quotidiano ‘Diario Sport’. 

Il giocatore del Tottenham figura davanti a Laporte e Bastoni nelle preferenze della società blaugrana, che prima di un eventuale affondo deve però snellire il reparto difensivo con delle uscite e abbassare il tetto salariale. 

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