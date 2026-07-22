Gattuso vuole Santiago Gimenez: le condizioni per l’affare Milan-Lazio

Gennaro Gattuso pensa a Santiago Gimenez per l’attacco della Lazio con l’ex CT della nazionale che ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di un nuovo centravanti.
Secondo quanto affermato da Il Messaggero la Lazio sarebbe sulle tracce della punta classe 2001 che, dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos, potrebbe trovare poco spazio in rossonero nella stagione che sta per prendere il via. Di seguito tutte le ultime di mercato in video.
Pronto a mettersi a disposizione di Amorim, Santiago Gimenez parlerà con Ruben Amorim di quello che sarà il suo ruolo e cercherà di capire se proseguire la sua carriera in rossonero o cambiare maglia per tentare il rilancio. Per chiudere l’affare, però, considerato il fatto che la Lazio dovrà chiudere un mercato a saldo zero, sarà necessario aprire alla realizzazione dell’operazione in prestito.