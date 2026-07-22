Napoli, Lucca verso l’addio: lo attende un altro club di Serie A

L’attaccante classe 2000 potrebbe salutare nuovamente il club azzurro nel corso di questa sessione estiva di mercato.

Il Napoli lo ha acquistato per circa 40 milioni di euro totali tra prestito oneroso, riscatto e bonus, ma Lorenzo Lucca non ha reso secondo le aspettative e adesso potrebbe salutare nuovamente il club azzurro dopo il prestito di 5 mesi al Nottingham Forest.

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, il nome del 25enne di Moncalieri sarebbe finito sul taccuino della Fiorentina: molto dipenderà dal futuro di Roberto Piccoli, che potrebbe essere sostituito proprio da Lucca in caso di addio.

Fiorentina, dunque, letteralmente scatenata e pronta a mettere a segno un altro colpo super in queste prime settimane di mercato estivo: la compagine viola è, senza ombra di dubbio, tra le squadre più attive della Serie A in entrata. Sarà davvero Lucca il prossimo colpo del direttore sportivo Fabio Paratici?