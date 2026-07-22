Monza in salsa portoghese: doppio colpo da Sporting e Benfica | CM

Il club neopromosso in Serie A batte due colpi sul mercato: in arrivo Mangas e Varela alla corte di Juric

Monza scatenato sul mercato nelle ultime ore. Dopo settimane a rilento per la costruzione della nuova rosa con l’arrivo del solo Kouadio (che è andato ad aggiungersi agli acquisti chiusi nei mesi scorsi di Foe Ondoa e Loubau), il club brianzolo batte due colpi per il nuovo allenatore Juric.

Il Monza nella giornata di martedì ha chiuso infatti l’ingaggio sia di Ricardo Mangas che di Gustavo Varela. Il primo e 28enne esterno proveniente dallo Sporting CP sostituirà Azzi sulla corsia sinistra, mentre il secondo (classe 2005) andrà ad arricchire l’attacco biancorosso.

Calciomercato Monza, in arrivo Mangas e Varela alla corte di Juric

Monza quindi in salsa portoghese e che regala due nuovi tasselli a Juric, che nel frattempo a Monzello ha iniziato la scorsa settimana il ritiro precampionato.

Mangas sbarca in Brianza in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, mentre Varela a titolo definitivo: entrambi sono attesi nelle prossime ore in Italia per il consueto iter medico e la firma sul contratto come appreso da Calciomercato.it. La macchina organizzativa della società brianzola si è già messa in moto per fissare le rituali visite mediche, propedeutiche all’ufficialità del trasferimento.