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Douglas Luiz lo spinge via dalla Juventus: addio da 35 milioni

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Il centrocampista brasiliano protagonista nella prima amichevole stagionale: Spalletti potrebbe rilanciarlo in bianconero

Luciano Spalletti sorride a metà dopo il primo test stagionale contro il Basilea. Da un lato l’infortunio di Ekhator (che ne avrà per 20-25 giorni), dall’altro invece i segnali di risveglio di Douglas Luiz.

Juventus, le ultime su Douglas Luiz
Douglas Luiz, ex Aston Villa (Ansa) – Calciomercato.it

Il brasiliano era uno degli uomini più attesi e nei 45 minuti in cui è sceso in campo è stato tra i migliori della compagine bianconera. Il centrocampista ha fornito una buona prestazione in cabina di regia e dato qualità alla manovra della Juve.

Spalletti è rimasto soddisfatto della prova di Douglas Luiz, spronandolo allo stesso tempo ad essere più continuo e ‘cattivo’ agonisticamente parlando.

Calciomercato Juve, rilancio Douglas Luiz: Koopmeiners verso la cessione

L’ex Aston Villa non è stato acquistato a titolo definitivo dal club di Birmingham e adesso cerca riscatto sotto la Mole, dopo aver deluso due anni fa nella prima esperienza nel campionato italiano. Douglas Luiz è sotto osservazione e in questa preseason si giocherà la permanenza sotto la guida di Spalletti.

Koopmeiners esulta dopo un gol
Koopmeiners verso l’addio (Ansa) – Calciomercato.it

Il mister di Certaldo valuterà il centrocampista classe ’98, che difficilmente permetterà alla società bianconera di incassare un assegno vicino ai 25 milioni (soglia minima per non incorrere in una minusvalenza). Spalletti potrebbe quindi dare una nuova chance al brasiliano, che sarebbe a tutti gli effetti come un nuovo acquisto per la Juventus. 

Se il tecnico deciderà di rilanciare definitivamente Douglas Luiz, oltre a Miretti e all’esubero Arthur la dirigenza della Continassa spingerà per la cessione in mediana di Koopmeiners. Il duo Carnevali-Massara cercherà di monetizzare grazie alla partenza dell’olandese, già in bilico nell’ultimo mercato di gennaio e valutato 30-35 milioni di euro.

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