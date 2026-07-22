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Goretzka-Juve, nuovi contatti: ci sono le cifre dell’ingaggio

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La società bianconera è molto interessata al centrocampista tedesco che è attualmente svincolato. 

Non solo Kessie. La Juve monitora con grande attenzione un altro nome eccellente a parametro zero per rinforzare la mediana a disposizione di Spalletti: si tratta di Leon Christoph Goretzka, classe ’96 tedesco che ha recentemente detto addio al Bayern Monaco dopo otto stagioni.

Carnevali sul futuro di Muharemovic
Carnevali – Calciomercato.it

Il calciatore originario di Bochum piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale e, dunque, l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali un tentativo lo effettuerà sicuramente per portarlo alla Juventus.

Occhio, però, ai costi: l’entourage di Goretzka chiede un ingaggio da 7 milioni di euro netti all’anno e un bonus alla firma di 10 milioni di euro: cifre sicuramente molto importanti per un centrocampista di grandissima qualità che lo scorso febbraio ha compiuto 31 anni. Cosa deciderà di fare la Juve? Affonderà il colpo per l’ex Bayern Monaco o cambierà obiettivo?

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