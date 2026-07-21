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Cessione per l’Inter: formula e nuova squadra | CM

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Operazione definita in casa nerazzurra: un giovane talento saluta il club campione d’Italia. Tutti i dettagli del trasferimento

Operazione in uscita per l’Inter. In attesa dei colpi in entrata, il club campione d’Italia piazza un giovane talento nel campionato di Serie B.

Inter, ceduto Cocchi
La sede dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Si tratta di Matteo Cocchi, che presto inizierà la sua nuova avventura con la maglia del Padova. Come raccolto da Calciomercato.it, la società veneta già la scorsa settimana aveva trovato un’intesa di massima con l’Inter per l’arrivo del giovane terzino sinistro.

Calciomercato Inter, Cocchi in Serie B: indosserà la maglia del Padova

Il Ds del Padova Mirabelli era presente a Milano nei giorni scorsi e ha avuto un contatto positivo con la dirigenza nerazzurra, superando la concorrenza soprattutto del Catanzaro.

Inter, Cocchi in zona mista
Matteo Cocchi, classe 2007 – Foto Calciomercato.it

Per il baby dell’Under 23 dell’Inter (in alcune circostanze convocato pure in prima squadra) nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni anche Palermo e Avellino in Serie B. Cocchi vestirà la maglia del Padova in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Le visite mediche e la firma del classe 2007 sono attese già nelle prossime ore. 

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