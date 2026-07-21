Bremer nel mirino del Galatasaray, pronta la maxi offerta

Il Galatasaray ha messo nel mirino Bremer per rinforzare la propria difesa con il centrale brasiliano che potrebbe salutare i bianconeri in caso di offerta soddisfacente per la Juventus.
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport il Galatasaray schiearebbe pronto a mettere sul piatto un maxi ingaggio per convincere Bremer a scegliere la Turchia per il prosieguo della sua carriera. Un’offerta da 8 milioni di euro all’anno (due in più rispetto a quelli guadagnati ora alla Juventus) che potrebbero convincere il giocatore.
La Juventus chiede circa 45 milioni di euro per il cartellino dell’ex Torino con il difensore che compirà 30 anni il prossimo marzo. Sul brasiliano resta sempre vivo l’interesse del Bayern Monaco.