Napoli, clamorosa decisione di Allegri: non va più via!

Cambia tutto in casa azzurra in vista del prossimo anno: ecco la scelta dell’ex allenatore del Milan.

Il 29 agosto 2023 si trasferiva ufficialmente dall’Eintracht Francoforte al Napoli per 25 milioni di euro, ma Jesper Grænge Lindstrom ha deluso le aspettative ed è stato ceduto in prestito prima all’Everton e successivamente al Wolfsburg. Adesso il 26enne danese è tornato a Napoli e clamorosamente potrebbe rimanerci anche l’anno prossimo.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘Il Mattino’, secondo cui il talento classe 2000 originario di Taastrup avrebbe impressionato positivamente il nuovo allenatore Max Allegri in questi primissimi giorni di ritiro estivo e ora potrebbe iniziare la stagione proprio con la casacca del Napoli.

Una svolta inaspettata che rischia di cambiare anche il mercato in entrata del club caro al presidente De Laurentiis: l’eventuale permanenza di Lindstrom, infatti, non obbligherebbe la dirigenza partenopea a intervenire sul mercato per prendere un altro rinforzo in attacco.