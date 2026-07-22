Milan, Ricci finisce nel mirino dell’Atalanta: la situazione

Il centrocampista originario di Pontedera potrebbe a sorpresa salutare il club rossonero nelle prossime settimane.

Il 3 luglio 2025 si trasferiva dal Torino al Milan per 23 milioni di euro più 2 di bonus, ma il primo anno di Samuele Ricci non è stato esaltante e adesso non è escluso un suo addio al club rossonero. Il nuovo tecnico Amorim sembra preferirgli calciatori con altre caratteristiche e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione.

Nelle ultime ore – secondo alcune informazioni in nostro possesso – anche l’Atalanta avrebbe chiesto informazioni sul conto di Ricci: il classe 2001 di Pontedera non è considerato incedibile dalla società e potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni.

Anche la permanenza di Modric a Milano complica i piani dell’ex Torino che, a questo punto, potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con una maggiore continuità.