Per De Zerbi è un esubero: l’Inter sfida la Juventus

Possibile Derby d’Italia tra le due big del calcio italiano: si inseriscono anche i campioni d’Italia per il giocatore

La Juventus è alla ricerca di un centravanti da consegnare a Luciano Spalletti dopo il divorzio da Vlahovic, che difficilmente troverà un accordo con la ‘Vecchia Signora’ dopo la scadenza del contratto.

Le porte per il serbo non sono chiuse come dichiarato dal tecnico di Certaldo, ma ad oggi un riavvicinamento tra le parti rimane molto complicato. La Juve quindi insiste per Kolo Muani, il prescelto da Spalletti e dalla dirigenza per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Juve contro Inter sul mercato: Derby d’Italia per Richarlison

La società bianconera tiene inoltre d’occhio anche Pellegrino e ha mosso passi importanti negli ultimi giorni per il centravanti in forza al Parma.

Inoltre sul taccuino della Juventus come piano alternativo figura Richarlison, che sarebbe in uscita dal Tottenham visto il contratto in scadenza solamente tra un anno. Sul brasiliano però – come scrive il ‘Mundo Deportivo’ – a sorpresa ci sarebbe l’interesse anche della rivale Inter in Serie A. Richarlison non farebbe parte dei piani di De Zerbi per la prossima stagione e il Tottenham lo valuterebbe 20-25 milioni di euro.

Un’occasione per le due big italiane, considerando il prezzo al ribasso per il mancato rinnovo. Derby d’Italia in vista anche sul mercato?