Matias Soulé potrebbe salutare la Roma durante l’estate in corso con l’argentino che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina con Fabio Paratici alla ricerca di un nuovo colpo.
Il giovane attaccante, considerato il rinnovo di Dybala e il prossimo arrivo di Summerville in giallorosso, sembra essere nella lista dei cedibili anche se i giallorossi non appaiono intenzionati a fare sconti per l’ex Juventus.
La valutazione della punta si aggira attorno ai 35 milioni di euro con Fabio Paratici che vorrebbe regalare un colpo ad effetto per mettere la ciliegina sulla torta sulla campagna acquisti viola. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com ci sarebbero stati i primi contatti tra Fiorentina e Roma per capire i margini della trattativa.