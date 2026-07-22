Juve, sondaggio di Massara per Alajbegovic: le ultimissime | CM

Cambia di colpo il futuro del 18enne del Bayer Leverkusen e della nazionale bosniaca: ecco le ultimissime.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Kerim Alajbegovic all’Atalanta, ma l’affare ha subito una brusca frenata nelle ultime ore a causa delle eccessive richieste del Bayer Leverkusen. La società tedesca continua a chiedere 30 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’esterno bosniaco classe 2007 e, a questo punto, non sono esclusi colpi di scena in tal senso.

La Juventus segue da tempo con attenzione il ragazzo nato a Colonia e – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – Frederic Massara (nuovo Chief Football Officer bianconero) avrebbe effettuato un sondaggio proprio per Alajbegovic.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore quando apparirà più chiaro il futuro dell’ex Salisburgo, ma la Juve c’è e vuole provare a inserirsi nella corsa a quello che è considerato da tutti come uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo.