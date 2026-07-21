Tomori torna nel mirino della Juventus, può sostituire Bremer

Fikayo Tomori potrebbe salutare il Milan durante l’estate in corso, ma non la Serie A con la Juventus che starebbe pensando a lui per sistemare la propria difesa.
In casa bianconera è giunta la notizia del forte interessamento da parte del Galatasaray per Bremer, che andrebbe a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione. Motivo per il quale la Juventus si starebbe muovendo per cercare rinforzi in difesa con Tomori del Milan che potrebbe rappresentare la scelta giusta per la squadra di Luciano Spalletti.
Classe 1997, Tomori è stato spesso accostato alla Juventus, anche quando c’erano diversi allenatori e dirigenti all’interno del club bianconero. L’inglese piace tuttora alla Juve che potrebbe fare un tentativo per il centrale, valutato circa 20 milioni di euro dal Milan.