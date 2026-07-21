Roma, le ultime sul futuro di Pellegrini, la situazione rinnovo | CM

Lorenzo Pellegrini è ufficialmente un calciatore svincolato dallo scorso 1 luglio con il centrocampista che è al centro di numerose voci di calciomercato.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore, che sta recuperando la miglior condizione fisica, sarebbe ad un passo dall’accordo per il rinnovo con la Roma sulla base di un biennale da circa 2,5 milioni di euro all’anno, più opzione per il terzo.

Pellegrini ha rifiutato un’importante offerta da parte del Besiktas a cifre molto più alte. Resta l’interesse da parte di alcune squadre di Premier League, destinazione che ha da sempre molto affascinato il ragazzo. Sotto traccia resta il lavoro della Juventus con Carnevali che lo ha avuto quando era al Sassuolo che sarebbe felice di portarlo in bianconero.