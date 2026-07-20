Infortunio Ekhator, c’è il comunicato ufficiale: i tempi di recupero

Pessime notizie dalla Continassa due giorni dopo il primo test amichevole dell’estate contro il Basilea.

Lo scorso 1 luglio si trasferiva dal Genoa alla Juventus per 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma l’avventura di Osayuki Jeff Ekhator in bianconera non è cominciata nel migliore dei modi. L’attaccante classe 2006, infatti, si è infortunato nel primo test amichevole di questa estate contro il Basilea e adesso arrivano aggiornamenti importanti sulle sue condizioni fisiche.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Ekhator, dunque, dovrebbe rimanere fermo ai box circa 3 settimane e tornare a disposizione di Spalletti verso la metà di agosto.