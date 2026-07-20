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Perisic-Inter, nuovo indizio sul ritorno: il croato si avvicina

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Ivan Perisic potrebbe tornare all’Inter nei prossimi giorni con l’esterno che rappresenterebbe una soluzione di esperienza e qualità per la squadra di Cristian Chivu.

Grafica Inter Chivu Perisic
Inter, possibile ritorno per Perisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Esterno in grado di coprire tutta la fascia, Perisic è rimasto molto legato al club meneghino e aprirebbe le porte ad un ritorno in nerazzurro. Un indizio che sembra avvicinare l’arrivo di Perisic alla Pinetina arriva dai social con l’esterno che ha condiviso un post pubblicato dall’Inter inerente la presenza di un calciatore nerazzurro in ogni finale dei mondiali dal 1982 ad oggi.

Un altro segnale di come Perisic sarebbe felice di vestire di nuovo la maglia dell’Inter con l’esterno che potrebbe così fare ritorno dopo quattro anni dalla seconda esperienza in nerazzurro.

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