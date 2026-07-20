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Doppio assalto dalla Premier, Rowe può salutare il Bologna

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Il futuro di Jonathan Rowe potrebbe essere lontano da Bologna con l’esterno offensivo che è finito nel mirino di diverse squadre di Premier League.

Jonathan Rowe
Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto si legge su Il Resto del Carlino, Jonathan Rowe sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Aston Villa per la prossima stagione con il giovane esterno inglese che potrebbe così far ritorno in Inghilterra.

L’espulsione arrivata in occasione della partita amichevole contro l’Arminia Bielefeld ha acceso un campanello d’allarme in casa rossoblu con il giocatore che potrebbe essere condizionato dalle voci riguardanti un suo possibile trasferimento. Il Bologna chiede circa 40 milioni di euro per il suo giocatore che, dal canto suo, potrebbe gradire un ritorno in Premier League.

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