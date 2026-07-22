Comotto rinnova col Milan, i rossoneri blindano il gioiello per cinque anni

Christian Comotto firma fino al 2031 con il Milan legandosi così a lungo ai rossoneri che sono pronti a farne un punto fermo della formazione nei prossimi anni.
Tornato dal prestito allo Spezia, il classe 2008 ha subito colpito Ruben Amorim che sta pensando di trattenerlo in rosa almeno in vista della prima parte di stagione, dove potrebbe trovare spazio specialmente in Europa League.
Un colpo importante per i rossoneri che hanno così rimandato al mittente i tentativi di Juventus e Fiorentina che si erano fatte avanti per il giovane centrocampista.