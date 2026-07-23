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Kulusevski può tornare in Serie A: la destinazione

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Il 26enne svedese con cittadinanza macedone indossa attualmente la maglia del Tottenham: cambia il suo futuro. 

A distanza di quattro anni, Dejan Kulusevski potrebbe tornare in Serie A. L’esterno svedese con cittadinanza macedone, che in molti ricordano per le sue esperienza all’Atalanta, al Parma e alla Juventus, indossa attualmente la maglia del Tottenham dove però fatica a mettersi in mostra e a dimostrare il suo enorme potenziale.

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Dejan Kulusevski – Calciomercato.it

Adesso – secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – il suo nome sarebbe finito sul taccuino della Fiorentina che cerca un esterno offensiva proprio come Kulusevski. Il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe già effettuato un primo sondaggio per sondare la disponibilità del Tottenham a cederlo e a breve potrebbe affondare nuovamente il colpo. Occhio, dunque, alle strategie del club viola che in questo calciomercato estivo ha già messo a segno diversi colpi in entrata.

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