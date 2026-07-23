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Roma, ci sono quattro club sulle tracce di Dovbyk: le ultime

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In casa giallorossa continuano i grandi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita: ecco cosa sta succedendo. 

L’attacco della Roma si appresta ad essere completamente stravolto nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Arriverà almeno un esterno offensivo di livello assoluto, ma la società giallorossa è al lavoro anche per cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore Gasperini.

Dovbyk mentre calcia
Dovbyk (Ansa) – Calciomercato.it

Tra questi figura sicuramente Artem Dovbyk, reduce da una stagione davvero negativa anche a causa di qualche problema fisico di troppo. L’attaccante della nazionale ucraina classe ’97 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’ – le squadre maggiormente interessate alle sue prestazioni sarebbero al momento Fiorentina, Genoa, Villarreal e Betis.

Resta da capire chi la spunterà alla fine nella corsa a Dovbyk, ma una cosa appare ormai certa: le strade della Roma e dell’ex Girona si separeranno nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

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