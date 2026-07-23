Ct Nazionale, sì al ritorno di Antonio Conte: tutti i dettagli

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro dell’Italia: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Paolo Maldini e Leonardo stanno provando davvero ad affidargli la guida tecnica della Nazionale italiana di calcio, ma quasi sicuramente Pep Guardiola rifiuterà la proposta. L’ex tecnico del Manchester City, infatti, chiede cifre astronomiche per prendere il posto di Gennaro Gattuso, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Guardiola pretenderebbe uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio rispetto alla proposta da 10 milioni all’anno avanzata dalla Figc. A questo punto sarebbero nuovamente in rialzo le quotazioni di Antonio Conte, che resta il preferito della Serie A. Le società del campionato italiano sarebbero addirittura disposte a fornire un sostegno economico pur di affidare il ruolo di commissario tecnico della Nazionale all’allenatore salentino che ha recentemente detto addio al Napoli dopo due stagioni. Sarà davvero Conte il successore di Gattuso alla guida degli azzurri?