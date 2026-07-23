Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ct Nazionale, sì al ritorno di Antonio Conte: tutti i dettagli

Foto dell'autore

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro dell’Italia: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Paolo Maldini e Leonardo stanno provando davvero ad affidargli la guida tecnica della Nazionale italiana di calcio, ma quasi sicuramente Pep Guardiola rifiuterà la proposta. L’ex tecnico del Manchester City, infatti, chiede cifre astronomiche per prendere il posto di Gennaro Gattuso, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Conte in conferenza stampa
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Guardiola pretenderebbe uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio rispetto alla proposta da 10 milioni all’anno avanzata dalla Figc. A questo punto sarebbero nuovamente in rialzo le quotazioni di Antonio Conte, che resta il preferito della Serie A. Le società del campionato italiano sarebbero addirittura disposte a fornire un sostegno economico pur di affidare il ruolo di commissario tecnico della Nazionale all’allenatore salentino che ha recentemente detto addio al Napoli dopo due stagioni. Sarà davvero Conte il successore di Gattuso alla guida degli azzurri?

8163

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU