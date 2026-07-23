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Napoli, subito un guaio per Allegri: infortunio e svolta sul mercato

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Pessime notizie per la compagine azzurra dopo la sconfitta contro l’Arezza nel primo test amichevole estivo. 

Clamoroso tonfo per il Napoli nella prima amichevole estiva. Gli azzurri si arrendono infatti all’Arezzo col punteggio di 3-1, al termine di una prestazione davvero deludente sia sotto il piano atletico che quello tecnico. A rovinare i piani del nuovo tecnico Max Allegri è anche l’infortunio occorso a Lorenzo Lucca a pochi minuti dal fischio finale.

L’attaccante di Moncalieri classe 2000 si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una distorsione alla caviglia destra che andrà monitorata con grandissima attenzione nei prossimi giorni. Attenzione anche agli eventuali tempi di recupero di Lucca che rischiano di stravolgere le strategie di mercato del Napoli: l’ex Udinese, infatti, continua ad essere accostato con una certa insistenza alla Fiorentina per l’eventuale sostituzione di uno tra Kean e Piccoli e quanto accaduto contro l’Arezzo potrebbe complicare un suo eventuale trasferimento proprio nel club viola. 

 

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