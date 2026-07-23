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Kean-Fiorentina, addio sempre più vicino: c’è l’annuncio

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Altro colpo di scena per quanto concerne il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana, ecco la situazione. 

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029, Moise Kean potrebbe davvero dire addio alla Fiorentina nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, è finito nel mirino di diverse compagini, tra cui il Como di Fabregas che lo segue con grandissima attenzione.

Kean dopo un gol con la Fiorentina
Kean (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A confermare il probabile addio del calciatore è adesso l’allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell’amichevole contro il Gubbio: “Sono davvero felice di ritrovare Moise dopo diversi anni. L’ho conosciuto quando era un ragazzino e l’ho ritrovato da uomo e calciatore affermato. Parliamo di un profilo davvero forte, ma sapete che ci sono delle dinamiche di mercato. Personalmente sarei felice di averlo con me l’anno prossimo, ma se dovesse accadere qualcosa di bello per lui sarei altrettanto felice di fargli l’in bocca al lupo”.

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