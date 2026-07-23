A Monzello per la firma: nuova freccia per il Monza di Juric | VIDEO CM

Il club biancorosso di rinforza sulla corsia sinistra: nelle prossime ore l’ufficialità dell’arrivo del portoghese Mangas

Volto nuovo per il Monza, che oggi ha accolto Ricardo Mangas. Il laterale portoghese proveniente da Lisbona è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Malpensa e poi ha raggiunto il capoluogo brianzolo per le rituali visite mediche.

Mangas nel pomeriggio ha varcato i cancelli del centro sportivo di Monzello per sottoporsi ad alcuni test atletici, prima di fare la conoscenza dei nuovi compagni e di mister Juric. Il 28enne giocatore ha successivamente firmato il contratto con il Monza e sarà ufficializzato nella giornata di domani dalla società neopromossa in Serie A.

Calciomercato Monza, colpo dal Portogallo: c’è Mangas a sinistra

Mangas è stato prelevato dallo Sporting Club Portugal in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra brianzola.

🎥 #Monza – Ricardo #Mangas lascia Monzello dopo la firma con il club brianzolo: domani l’ufficialità 🇵🇹 Il 28enne laterale portoghese arriva alla corte di Juric in prestito con obbligo di riscatto (legato alla salvezza) dallo Sporting CP 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/YkFkVyXuDp — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 23, 2026

L’esterno sostituirà sulla corsia sinistra Azzi, accasatosi di recente al Modena. Il classe ’98 nella scorsa stagione ha collezionato 25 presenze complessive con lo Sporting (giocando anche in Champions League), mettendo a referto 2 reti e altrettanti assist.

Oltre a Mangas è in arrivo a Monza un altro portoghese: la dirigenza biancorossa sta limando gli ultimi dettagli con il Benfica per Gustavo Varela, 21enne attaccante che sbarcherà alla corte di Juric a titolo definitivo.