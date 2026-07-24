Idea Acerbi per il Bologna, può arrivare in caso di addio di Lucumì | CM

Il Bologna sta valutando l’addio di Jhon Lucumì con il difensore colombiano che, già un anno fa, fu nel mirino di diverse big europee con i rossoblu che lo convinsero a restare per una stagione.
Ora, come affermato anche da Fenucci, il Bologna appare pronto a dare l’ok alla sua partenza in estate per accontentare le richieste del calciatore nel caso in cui la proposta dovesse soddisfare anche il club emiliano.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per quello che riguarda la sostituzione di Lucumì, il Bologna sta valutando diversi profili tra i quali anche quello di Francesco Acerbi. Scaduto il contratto con l’Inter, il difensore centrale è alla ricerca di una nuova squadra volendo ancora giocare prima di provare il percorso da allenatore.
Un possibile affare a costo zero per i rossoblu che porterebbe esperienza e qualità all’interno di un reparto che durante la scorsa stagione, in più di un’occasione, ha scricchiolato. Sul calciatore c’è da registrare anche l’interesse da parte del Sassuolo.