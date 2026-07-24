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Roma, interesse concreto per Castro: la richiesta del Bologna | CM

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La società giallorossa continua a lavorare con l’obiettivo di rinforzare l’attacco a disposizione di Gasperini.

La priorità della Roma rimane sicuramente un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e di rendere ancora più imprevedibile l’attacco, ma al momento è tutto fermo dopo la fumata grigia per Greenwood (che si è trasferito al Fenerbahce) e per Summerville (vicinissimo al trasferimento all’Al-Hilal).

Castro esulta dopo un gol col Bologna
Castro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

In ogni caso, la società giallorossa cerca anche un vice Malen visto che con ogni probabilità Dovbyk farà le valigie nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il nome che intriga maggiormente i vertici societari della Roma sarebbe quello di Santiago Tomás Castro, attaccante argentino classe 2004 di proprietà del Bologna, con i giallorossi che avrebbero effettuato un altro sondaggio in queste ore.

La dirigenza felsinea chiede almeno 40 milioni di euro per il 21enne di Ciudad del Libertador General San Martín, legato ai rossoblu da un contratto fino al 30 giugno 2030: resta da capire se la Roma sarà disposta a spendere tale cifra per regalare a Gasperini un nuovo centravanti.

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