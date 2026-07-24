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Juventus, la scelta su Yildiz: sei assenze per Spalletti in Belgio

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La squadra bianconera sarà impegnata domani nella seconda amichevole contro lo Standard Liegi: diverse defezioni per Spalletti

Seconda amichevole per la Juventus, che domani sfiderà in Belgio lo Standard Liegi dopo il pareggio a reti bianche all’esordio stagionale la scorsa settimana in casa del Basilea.

Juventus, le scelte di Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Un altro test utile per Luciano Spalletti per affinare la condizione della squadra e prepararsi per l’inizio del campionato, anche se saranno diverse le assenze per i bianconeri in attesa dei prossimi colpi sul mercato. Oltre agli infortunati Ekhator e Thuram, non saranno disponibili neanche Milik e Zhegrova: per entrambi gestione dei carichi di lavoro e niente test contro lo Standard.

Juventus, Yildiz salta lo Standard e prima chiamata per Celik

Inoltre, non saranno della trasferta in Belgio anche Yildiz e Koopmeiners. Il numero dieci e l’olandese sono rientrati da pochi giorni dopo le vacanze post Mondiale e sono rimasti alla Continassa per proseguire con la preparazione atletica.

Juventus, le condizioni di Yildiz
Spalletti e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Prima chiamata invece per il nuovo acquisto Celik, pronto ad esordire in maglia bianconera nel test amichevole con lo Standard Liegi. L’osservato speciale sarà ancora una volta Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano si gioca la conferma in questa preseason e a Basilea erano arrivati dei segnali incoraggianti sulla sua prestazione. 

Mentre potrebbe essere l’ultima in bianconero per Openda, probabilmente titolare in attacco e con la pista Lione sempre più calda sul mercato nelle ultime ore. 

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