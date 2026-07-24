Juventus, la scelta su Yildiz: sei assenze per Spalletti in Belgio

La squadra bianconera sarà impegnata domani nella seconda amichevole contro lo Standard Liegi: diverse defezioni per Spalletti

Seconda amichevole per la Juventus, che domani sfiderà in Belgio lo Standard Liegi dopo il pareggio a reti bianche all’esordio stagionale la scorsa settimana in casa del Basilea.

Un altro test utile per Luciano Spalletti per affinare la condizione della squadra e prepararsi per l’inizio del campionato, anche se saranno diverse le assenze per i bianconeri in attesa dei prossimi colpi sul mercato. Oltre agli infortunati Ekhator e Thuram, non saranno disponibili neanche Milik e Zhegrova: per entrambi gestione dei carichi di lavoro e niente test contro lo Standard.

Juventus, Yildiz salta lo Standard e prima chiamata per Celik

Inoltre, non saranno della trasferta in Belgio anche Yildiz e Koopmeiners. Il numero dieci e l’olandese sono rientrati da pochi giorni dopo le vacanze post Mondiale e sono rimasti alla Continassa per proseguire con la preparazione atletica.

Prima chiamata invece per il nuovo acquisto Celik, pronto ad esordire in maglia bianconera nel test amichevole con lo Standard Liegi. L’osservato speciale sarà ancora una volta Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano si gioca la conferma in questa preseason e a Basilea erano arrivati dei segnali incoraggianti sulla sua prestazione.

Mentre potrebbe essere l’ultima in bianconero per Openda, probabilmente titolare in attacco e con la pista Lione sempre più calda sul mercato nelle ultime ore.