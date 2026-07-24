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Bruno Fernandes nel mirino della Juventus, i tifosi bianconeri sognano il grande colpo

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Bruno Fernandes è finito nel mirino della Juventus con i bianconeri che starebbero ragionando sul grande colpo di mercato in vista della stagione che sta per prendere il via.

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a quanto scritto da Ekrem Konur su X, il centrocampista sarebbe finito nella lista dei desideri dei bianconeri che sono alla ricerca di colpi per quello che riguarda la linea mediana del campo.

La valutazione del centrocampista portoghese si aggira attorno ai 50 milioni di euro. A favorire l’affare potrebbe esserci il contratto, in scadenza nel giugno del 2027. Sul calciatore, ex Novara e Udinese, ci sarebbero diverse big con lo United che non vorrebbe rischiare di perderlo a costo zero.

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