Odogu idea per la difesa del Bologna, il Milan non chiude alla cessione | CM

David Odogu è finito nel mirino del Bologna per sistemare la difesa a disposizione di Domenico Tedesco, pronto a rinforzare il reparto arretrato con due colpi.
La sempre più probabile uscita di Jhon Lucumì dalla rosa del Bologna potrebbe portare la squadra emiliana a prendere due nuovi centrali per la nuova stagione considerato il fatto che anche Casale potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane.
Uno dei nuovi difensori a disposizione dell’ex CT del Belgio, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe essere David Odogu, difensore tedesco di proprietà del Milan che durante la scorsa stagione ha fatto fatica a trovare spazio. Il Milan non ha chiuso alla cessione del giovane centrale anche se prima vorrebbe capire quello che sarà il destino di Fikayo Tomori, difensore inglese finito nel mirino di diverse squadre.