Juve, nome nuovissimo per l’attacco: costa meno di 20 milioni

Carnevali continua a lavorare senza sosta sul mercato per regalare a Spalletti un nuovi centravanti, le ultime.

Il calciomercato della Juventus stenta a decollare e, ad oggi, sono appena due le operazioni in entrata portate a termine: Celik ed Ekhator. La priorità rimane l’attacco, dove serve un calciatore di livello assoluto che sappia fare gol e che possa riportare in alto la Vecchia Signora.

I nomi che circolano sono sempre gli stessi, da Kolo Muani a Zirkzee passando per Pellegrino e Mateta, ma nelle ultime ore ci sarebbe un nuovo candidato: si tratta di Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda e della nazionale bosniaca classe ’98.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport Germania’, la Juve starebbe seguendo con grande attenzione questo profilo anche per via dei costi contenuti visto che la società tedesca potrebbe decidere di privarsene per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Attenzione alla concorrenza di Leeds United e Fenerbahce, ma la Juve punta ad accelerare subito.