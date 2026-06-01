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Inter o Premier? La scelta di Solet: contropartita più cash | CM

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Il difensore dell’Udinese è il principale obiettivo per la difesa del club campione d’Italia: le ultime sulla trattativa

L’Inter insiste e presto preparerà l’offensiva per Oumar Solet. Il difensore francese ha risolto il contenzioso fuori dal campo, che era un ostacolo per il possibile approdo in maglia nerazzurra. 

Solet obiettivo dell'Inter
Il piano dell’Inter per Solet (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Salisburgo e Lione è un obiettivo caldissimo del club campione d’Italia, con la dirigenza e Chivu che lo hanno messo in cima alla lista della spesa per rinforzare il pacchetto arretrato e supplire all’addio a parametro zero di Acerbi. Il profilo di Solet piace molto all’allenatore rumeno, che lo preferisce anche a Muharemovic tra le priorità in difesa.

Il mancino classe 2000 arriva da una grande stagione all’Udinese e attualmente ha un solo anno di contratto con la società friulana. 

Calciomercato Inter, il piano per Solet: l’offerta all’Udinese

I Pozzo però sono storicamente una bottega cara e non sono intenzionati a fare sconti, anche perché Solet è seguito con attenzione inoltre in Premier League.

La dirigenza dell'Inter
La dirigenza dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter comunque fa sul serio ed è da tempi non sospetti sulle tracce del giocatore, che ha fatto seguire a più riprese nell’ultimo campionato di Serie A. L’Udinese valuta il difensore intorno ai 30 milioni di euro, mentre il club campione d’Italia non vorrebbe andare oltre a una proposta tra i 20 e i 25 milioni con una formula creativa (prestito con obbligo a facili condizioni). Magari inserendo anche qualche contropartita per abbassare la valutazione cash come appreso da Calciomercato.it. 

L’Inter potrebbe girare in prestito (anche con opzione) Massolin o Akinsanmiro, altrimenti un giovane dell’Under 23. Solet intanto spinge per accasarsi all’Inter, ma prima c’è da trovare la quadra con l’Udinese. 

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