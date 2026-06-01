Inter o Premier? La scelta di Solet: contropartita più cash | CM

Il difensore dell’Udinese è il principale obiettivo per la difesa del club campione d’Italia: le ultime sulla trattativa

L’Inter insiste e presto preparerà l’offensiva per Oumar Solet. Il difensore francese ha risolto il contenzioso fuori dal campo, che era un ostacolo per il possibile approdo in maglia nerazzurra.

L’ex Salisburgo e Lione è un obiettivo caldissimo del club campione d’Italia, con la dirigenza e Chivu che lo hanno messo in cima alla lista della spesa per rinforzare il pacchetto arretrato e supplire all’addio a parametro zero di Acerbi. Il profilo di Solet piace molto all’allenatore rumeno, che lo preferisce anche a Muharemovic tra le priorità in difesa.

Il mancino classe 2000 arriva da una grande stagione all’Udinese e attualmente ha un solo anno di contratto con la società friulana.

Calciomercato Inter, il piano per Solet: l’offerta all’Udinese

I Pozzo però sono storicamente una bottega cara e non sono intenzionati a fare sconti, anche perché Solet è seguito con attenzione inoltre in Premier League.

L’Inter comunque fa sul serio ed è da tempi non sospetti sulle tracce del giocatore, che ha fatto seguire a più riprese nell’ultimo campionato di Serie A. L’Udinese valuta il difensore intorno ai 30 milioni di euro, mentre il club campione d’Italia non vorrebbe andare oltre a una proposta tra i 20 e i 25 milioni con una formula creativa (prestito con obbligo a facili condizioni). Magari inserendo anche qualche contropartita per abbassare la valutazione cash come appreso da Calciomercato.it.

L’Inter potrebbe girare in prestito (anche con opzione) Massolin o Akinsanmiro, altrimenti un giovane dell’Under 23. Solet intanto spinge per accasarsi all’Inter, ma prima c’è da trovare la quadra con l’Udinese.